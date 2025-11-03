The Commonplace

October 2025

5 Quick Things #384 🎃
ghost stories, Hallowtide, lovely pies, & ending your online era
  
Tsh Oxenreider
7
First Blood & The Aviator
ep. 193
  
Tsh Oxenreider
 and 
Joel J Miller
22:42
Grat Chat: October 2025 🍊
name your ten things...
  
Tsh Oxenreider
69
5 Quick Things #383 🥩
novels, temp drops, favorite dates, & toddler meltdowns
  
Tsh Oxenreider
7
Novels We Love
Listen now | ep. 192
  
Tsh Oxenreider
33:17
5 Quick Things #382 🏕️
get outside, don't laugh at salads, appreciate your childhood, & watch Amadeus
  
Tsh Oxenreider
3
Nowhere Near Finding What I Was Looking For 👓
a segment of my work-in-progress
  
Tsh Oxenreider
13
5 Quick Things #381 🍂
guarding precious time, seasonal drinks, valid ways to live, & an autumn state of mind
  
Tsh Oxenreider
15
I Have Questions ...For You 🤔
...thanks in advance for your input!
  
Tsh Oxenreider
6
5 Quick Things #380 🍁
homemade ice cream, dumbphones (again), a 90s band, & feeling old
  
Tsh Oxenreider
7
Book Chat: October '25 📚
let's talk fall reading!
  
Tsh Oxenreider
63
